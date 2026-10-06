«بوجي» سقط في قبضة المكافحة.. السجن المشدد 6 سنوات لمبيض محارة بتهمة الاتجار في الشابو بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم "الثلاثاء"، بمعاقبة مبيض محارة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر بمنطقة الوليدية التابعة لحي شرق أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة أمين، الرئيس بالمحكمة، وبحضور أحمد علي يوسف، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

ضبط «بوجي» في الوليدية

وتعود وقائع القضية رقم 5373 لسنة 2026 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات إلى الرائد فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد قيام «حسين. ع. ج»، 36 عامًا، وشهرته «بوجي»، مبيض محارة، والسابق اتهامه في 7 قضايا والمطلوب في 12 قضية أخرى، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائدان فتحي طوسون وأحمد ثمرات، مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين، استهدفت مكان تواجد المتهم بمسكنه بمنطقة الوليدية، دائرة قسم ثان أسيوط.

5 أكياس و5 أمبولات شابو

وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبحوزته 5 أكياس بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى 5 أمبولات لذات المخدر، ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، بينما يستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه.

وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.