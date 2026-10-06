اللواء محمد عبد المنعم: مصر ستدافع بجيشها وشعبها عن جميع مقدراتها ومقوماتها

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر حملت العديد من الدلالات والرسائل المهمة.

وأضاف اللواء محمد عبد المنعم، خلال صباح الخير يا مصر، أن مصر بقواتها المسلحة وشعبها ولُحمتها الوطنية التي تجسدت خلال حرب أكتوبر عام 1973، من خلال تكامل الشعب والجيش والقيادة، هي التي صنعت هذا الانتصار العظيم.

وأوضح أن الرئيس السيسي استلهم في كلمته هذه اللُحمة الوطنية، وذكّر المصريين بها، للتأكيد على أن الانتصارات العظيمة لم تتحقق إلا من خلال توافر هذه المقومات الأساسية، إلى جانب التخطيط والتنفيذ وباقي عوامل النجاح.

وأشار إلى أن من أبرز الرسائل التي أكد عليها الرئيس أن مصر ستدافع، من خلال جيشها وشعبها، عن جميع مقدراتها ومقوماتها، بما يحافظ على أمن الدولة ومصالحها.

ولفت اللواء محمد عبد المنعم إلى أن الرئيس أكد كذلك أن أمن الخليج والدول العربية الشقيقة يمثل أمنًا قوميًّا مصريًا، وأن المساس بأمن هذه الدول يُعد مساسًا بالأمن القومي المصري.

وأكد أن القضية الفلسطينية تمثل قضية أمن قومي مصري، وستواصل مصر الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستستمر في الدفاع عن مختلف القضايا العربية ومواجهة الخروقات التي تشهدها المنطقة، في ظل الصراعات والتوترات الراهنة.