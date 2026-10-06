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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريو فرديناند يحذر جورجي جيسوس بسبب أزمة رونالدو: عليه الاعتذار وإلا سيُقال

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

حذّر ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق وزميل كريستيانو رونالدو سابقًا، من تداعيات استمرار الأزمة بين النجم البرتغالي والمدير الفني جورجي جيسوس، مشيرًا إلى أن المدرب قد يواجه خطر الإقالة إذا لم يتعامل مع الموقف بشكل واضح ويتراجع عن تصريحاته.

فرديناند يطالب جورجي جيسوس بالاعتذار

وقال فرديناند، خلال بودكاست «ريو فرديناند يقدم»، إن جورجي جيسوس مطالب بتقديم اعتذار علني عن طريقة تعامله مع الأزمة، مؤكدًا: «على المدرب أن يعتذر، وإلا سيُقال. عليه أن يخرج علنًا ويقول: أعترف أنني أخطأت في تقدير هذا الموقف».

ويرى نجم مانشستر يونايتد السابق أن استمرار الخلاف قد يؤدي إلى تداعيات أكبر، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها رونالدو داخل المنتخب البرتغالي وبين جماهيره.

فرديناند يسخر من تراجع شعبية المنتخب البرتغالي

وأشار فرديناند إلى أن استمرار الأزمة قد يؤثر أيضًا على شعبية المنتخب البرتغالي، ساخرًا من تراجع عدد المتابعين عبر قنوات المنتخب، وقال: «سيصل عدد المتابعين إلى 10 ملايين غدًا إذا استمر الوضع على هذا المنوال».

وانتقد المدافع الإنجليزي السابق ما وصفه بـ«قصور التواصل» داخل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مؤكدًا أن التعامل مع رونالدو في مثل هذه المواقف يحتاج إلى قدر أكبر من الوضوح والصراحة.

رسالة فرديناند إلى الاتحاد البرتغالي بشأن رونالدو

وقال فرديناند: «عليهم الجلوس مع كريستيانو رونالدو وإخباره: هذا ما أريد فعله، وإذا كنت لا ترغب في أن تكون جزءًا منه، فأخبرني، ولكن هكذا ستسير الأمور».

وأكد أن الحل من وجهة نظره لا يكمن في استمرار حالة الغموض، وإنما في إجراء حوار مباشر مع رونالدو وتحديد دوره داخل المنتخب بشكل واضح.

 

فرديناند يتمسك بقدرة رونالدو على مساعدة البرتغال

ورغم الأزمة الحالية، أكد فرديناند أنه لا يزال يؤمن بقدرة كريستيانو رونالدو على تقديم الإضافة للمنتخب البرتغالي، مشيرًا إلى أن النقاش الحقيقي يجب أن يدور حول كيفية الاستفادة منه وفقًا لطبيعة كل مباراة.

وأضاف: «أنا أؤمن به. السؤال هنا هو: هل سيكون لاعبًا أساسيًا، أم بديلًا مؤثرًا في المباريات، أم لاعبًا أساسيًا في بعض المباريات وبديلًا في مباريات أخرى؟ هذا هو الحوار الذي يجب إجراؤه».

ريو فرديناند: المدرب مسئول عن إدارة النجوم

واختتم فرديناند حديثه بالتأكيد على أن مسئولية المدير الفني لا تقتصر على وضع الخطط والتكتيكات داخل الملعب، وإنما تمتد إلى إدارة اللاعبين والتعامل مع النجوم أصحاب التأثير الكبير.

وقال: «هؤلاء المدربون يتقاضون رواتبهم لإدارة فريق، ولكنهم يتقاضون رواتبهم أيضًا لإدارة الأفراد».

ريو فرديناند مانشستر يونايتد منتخب إنجلترا كريستيانو رونالدو رونالدو جورجي جيسوس

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