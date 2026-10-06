كينيا تعلن عن أول حالة وفاة بسبب الإيبولا على أراضيها

أعلن وزير الصحة الكيني اليوم، الثلاثاء، عن وفاة مواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء إصابته بفيروس إيبولا، وذلك في أحد مستشفيات نيروبي.

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ فى نشرته الأفريقية ـ أن هذه الحالة تعد أول إصابة وأول وفاة مرتبطة بهذا المرض يتم تسجيلها في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وصرح آدن دوالي بأن الرجل - الذي لم يتم الكشف عن هويته - كان قد أُصيب بالمرض قبل نحو شهر وتلقى العلاج في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتوجه برا إلى كمبالا، عاصمة أوغندا، ليستقل طائرة متجهة إلى نيروبي في 3 أكتوبر.

وأوضح الوزير أن الرجل خضع لفحص طبي أظهرت نتائجه إصابته بالفيروس القاتل، مشيرا إلى أنه توفي مساء أمس، الاثنين.