رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدا من شباب كنيسة ولاية هيسن الألمانية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وفدا من الشباب الألمان التابعين للكنيسة الإنجيلية بولاية هيسن الألمانية، وذلك خلال زيارتهم إلى مصر.

واستعرض الدكتور القس أندريه زكي، خلال اللقاء، أنشطة رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ودور الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبرامجها ومبادراتها في مجالات الحوار والتنمية وبناء السلام وخدمة المجتمع، إلى جانب طبيعة العمل الكنسي والمجتمعي للطائفة الإنجيلية في مصر.

وتناول اللقاء حوارا بين الشباب الألماني والمصري حول تجاربهم المختلفة، وأهمية التواصل والتبادل بين الشباب، وإتاحة مساحات أوسع للحوار والتعارف، بما يسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين الشباب في مصر وألمانيا.

وأعرب أعضاء الوفد الألماني عن سعادتهم بزيارة مصر، وحرصهم على التعرف إلى التجربة المصرية والمشاركة في عدد من الأنشطة واللقاءات، مؤكدين أهمية استمرار الزيارات والبرامج التي تتيح للشباب تبادل الخبرات والتجارب.

ووجه الوفد الدعوة إلى الدكتور القس أندريه زكي لزيارة ألمانيا، ومواصلة التواصل بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل بين الشباب المصري والألماني.

ويترأس الوفد الدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجلس إدارة أكاديمية النسور الدولية للحوار التابعة للكنيسة الإنجيلية، ويضم القسيسة موش، راعية الكنيسة في هيسن، ونانسي قادس، وسوزي قادس، والقسيسة كريستيانه موش، ورالف بارتوتشا.

وتأتي الزيارة في إطار علاقات التآخي والصداقة بين الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا والكنيسة الإنجيلية في مصر، وما تشهده من تواصل وتبادل في المجالات الإنسانية والثقافية والاجتماعية.