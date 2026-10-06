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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هيئة الكتاب تقدم خصومات تصل إلى 20% على إصداراتها احتفالًا بذكرى أكتوبر

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، خصومات تصل إلى 20% على إصداراتها، وذلك في مختلف منافذ البيع التابعة لها، إلى جانب طرح مجموعة من الكتب والإصدارات التي تتناول حرب أكتوبر وتوثق بطولات القوات المسلحة والشعب المصري خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

وتضم قائمة الإصدارات «أفراح صغيرة و5 قصص ترد الروح» للكاتب سمير عبد الفتاح، و«قصة معركة» لصلاح أحمد عبد الحليم، و«أبطال الطيران في معركة رمضان» لعلي عثمان زيكو، و«حكايات الولاد والأرض» لمحمد نبيل، و«حرب أكتوبر 73 بين الحقائق والأكاذيب» لمحمد عبد الخالق قشوق، إلى جانب كتاب «الفن في المعركة.. حكايات الفنانين والأدباء على الجبهة» لمحمد سيد ريان.

وفي إطار الاحتفالات، تنظم الهيئة عددًا من معارض الكتب والفعاليات الثقافية على مدار شهر أكتوبر، بدأت بمعرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، إلى جانب معرض المجلس الأعلى للثقافة.

كما تتضمن الفعاليات معرض شلاتين للكتاب، خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، ومعرض «مسرح المواجهة والتجوال» في محافظتي شمال وجنوب سيناء، خلال الفترة من 4 إلى 14 أكتوبر، فضلًا عن معرض جامعة الأزهر بالمكتبة المركزية، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر.

وتتواصل الفعاليات بإقامة معرض كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، إلى جانب مشاركة الهيئة في فعالية «يوم مصر» بأكاديمية ناصر العسكرية، يوم 25 أكتوبر.

وفي إطار اهتمام الهيئة بتنمية الوعي الثقافي لدى الأطفال والنشء، تنظم مكتبة مدينة الشروق برنامجًا ثقافيًا بعنوان «أكتوبر في عيون أطفالنا»، يتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية التي تقدم للأطفال معلومات مبسطة عن حرب أكتوبر، وتتناول قيم الشجاعة والتعاون والانتماء والتضحية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على المشاركة في الاحتفالات الوطنية من خلال الكتاب والأنشطة الثقافية والفنية، وإتاحة المعرفة أمام مختلف فئات الجمهور، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنشء، وتعريفهم بتاريخ وطنهم، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب حرب أكتوبر بطولات القوات المسلحة

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