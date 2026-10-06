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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بالشيوخ: نضع ملفات الشباب وتطوير الرياضة على رأس أولوياتنا

النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي
النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي
حسن رضوان

أكد النائب حسام سعيد عبدالفتاح علي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن تجديد الثقة في هيئة مكتب اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، يعكس ما تحقق من جهود خلال دور الانعقاد السابق، ويؤكد أهمية مواصلة العمل على الملفات المرتبطة بقطاعي الشباب والرياضة.

وقال النائب حسام سعيد في بيان صحفي له اليوم إن استمرار هيئة مكتب اللجنة  يمثل دافعًا لمواصلة العمل بروح الفريق، وطرح ومناقشة القضايا التي تمس الشباب والمنظومة الرياضية، لافتا الي اللجنة ستواصل خلال دور الانعقاد الحالي متابعة مختلف الملفات والتشريعات والموضوعات المحالة إليها، مع التركيز على دعم وتطوير المنظومة الرياضية.

 وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المنظومة

وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بقطاعي الشباب والرياضة، والعمل على وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المنظومة، بما يتواكب مع تطلعات الشباب المصري ويعزز من دور الرياضة في بناء الإنسان.

وأكد النائب حسام سعيد أن اللجنة ستواصل أداء دورها التشريعي والرقابي، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على مناقشة الملفات والقضايا ذات الأولوية، بما يخدم الشباب والرياضة ويعزز من فرص تطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب أن الشباب يمثلون أحد أهم ركائز الدولة المصرية، وأن الاستثمار في قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.

الشباب والرياضة الشيوخ بمجلس الشيوخ

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