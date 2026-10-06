افتتاح الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة

افتتح المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية.

وأكد المهندس هيثم يونس أن إقامة معرض جامعة الأزهر للكتاب تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على دعم الحراك الثقافي داخل الجامعات، وإتاحة الكتاب لمختلف فئات الطلاب والباحثين، بما يعزز دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي وتنمية المعرفة.

وأضاف أن مشاركة قطاعات وزارة الثقافة في المعرض تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تمثل صرحًا علميًا وثقافيًا عريقًا، وأن وجود إصدارات الهيئة وقطاعات الوزارة داخل الجامعة يتيح للطلاب فرصة مهمة للتعرف على مجالات معرفية متنوعة، والاطلاع على أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاعات وزارة الثقافة، في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية والترجمات، إلى جانب الكتب التي تلبي اهتمامات الطلاب والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأشار يونس إلى أن استراتيجية الهيئة المصرية العامة للكتاب تستهدف التوسع في إقامة المعارض داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، باعتبارها مساحات مهمة للتواصل المباشر مع الشباب، مؤكدًا أن الكتاب يظل أحد أهم أدوات بناء الإنسان وترسيخ التفكير النقدي والوعي بالهوية والتاريخ.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة في الدورة الجديدة من المعرض، مؤكدًا أهمية الكتاب في دعم العملية التعليمية والثقافية، وفتح آفاق المعرفة أمام طلاب الجامعة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب علميًا وثقافيًا.

ويتيح المعرض لرواده مجموعة واسعة من الإصدارات في مختلف فروع المعرفة، بما يعزز التواصل بين الحركة الثقافية والمؤسسات الجامعية، ويؤكد أهمية القراءة واقتناء الكتاب في مواجهة تحديات العصر، وتنمية الوعي لدى الشباب.

وتأتي إقامة الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة والوصول بالكتاب إلى الجمهور في مختلف المحافظات والمؤسسات التعليمية، وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية داخل الجامعات، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية وبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في المجتمع.