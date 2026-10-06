قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
بعد وفاة عاملة مختبر.. روسيا تنفي تطبيق حجر صحي في إيركوتسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة

معرض جامعة الأزهر
معرض جامعة الأزهر
جمال عاشور

 افتتح المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية.

وأكد المهندس هيثم يونس أن إقامة معرض جامعة الأزهر للكتاب تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب على دعم الحراك الثقافي داخل الجامعات، وإتاحة الكتاب لمختلف فئات الطلاب والباحثين، بما يعزز دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي وتنمية المعرفة.

وأضاف أن مشاركة قطاعات وزارة الثقافة في المعرض تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تمثل صرحًا علميًا وثقافيًا عريقًا، وأن وجود إصدارات الهيئة وقطاعات الوزارة داخل الجامعة يتيح للطلاب فرصة مهمة للتعرف على مجالات معرفية متنوعة، والاطلاع على أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاعات وزارة الثقافة، في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية والترجمات، إلى جانب الكتب التي تلبي اهتمامات الطلاب والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأشار يونس إلى أن استراتيجية الهيئة المصرية العامة للكتاب تستهدف التوسع في إقامة المعارض داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، باعتبارها مساحات مهمة للتواصل المباشر مع الشباب، مؤكدًا أن الكتاب يظل أحد أهم أدوات بناء الإنسان وترسيخ التفكير النقدي والوعي بالهوية والتاريخ.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة في الدورة الجديدة من المعرض، مؤكدًا أهمية الكتاب في دعم العملية التعليمية والثقافية، وفتح آفاق المعرفة أمام طلاب الجامعة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب علميًا وثقافيًا.

ويتيح المعرض لرواده مجموعة واسعة من الإصدارات في مختلف فروع المعرفة، بما يعزز التواصل بين الحركة الثقافية والمؤسسات الجامعية، ويؤكد أهمية القراءة واقتناء الكتاب في مواجهة تحديات العصر، وتنمية الوعي لدى الشباب.

وتأتي إقامة الدورة الـ11 من معرض جامعة الأزهر للكتاب في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر المعرفة والوصول بالكتاب إلى الجمهور في مختلف المحافظات والمؤسسات التعليمية، وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية داخل الجامعات، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية وبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في المجتمع.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي جامعة الأزهر للكتاب رئيس جامعة الأزهر الهيئة المصرية العامة للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

ترشيحاتنا

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

حفل أكتوبر في الأوبرا 2026.. الأسعار وموعد الحفل وشروط الحضور

حفل أكتوبر في الأوبرا 2026 .. الأسعار والموعد وشروط الحضور

طقس غدًا الاثنين 5 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وفرص الأمطار

طقس الإثنين 5 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد