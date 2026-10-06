خبيرة أمريكية: الروبوتات لن تستبدل الأطباء ولكن تدعم المنظومة المحيطة بعمل الأطقم الطبية

أكدت الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ClariTrace" أليسون كوزيت أن استخدام الروبوتات في المجال الطبي سيشهد توسعا خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن القيمة الأكبر لهذه التكنولوجيا لن تقتصر على إجراء العمليات الجراحية، وإنما ستمتد إلى دعم الأطباء والمستشفيات في المهام المحيطة بالعمليات؛ بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى.

وقالت كوزيت، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مائدة مستديرة بالإسكندرية، "إن الروبوتات الجراحية موجودة منذ فترة وليست تقنية جديدة، إلا أن استخدامها داخل المستشفيات يتطور بصورة مستمرة"، موضحة أن بعض الروبوتات تقوم حاليًا بنقل المستلزمات بين أقسام المستشفى، بما يتيح لهيئات التمريض قضاء وقت أطول مع المرضى.

وأضافت "أن الشركات تعمل أيضا على تطوير روبوتات مخصصة لأعمال التعقيم داخل المستشفيات وحول غرف العمليات"، موضحة أن هذه الأنظمة تستطيع إنجاز عمليات التعقيم في وقت أسرع من الإنسان، الأمر الذي يمكن أن يسهم في زيادة عدد العمليات التي يتم إجراؤها يوميا.

وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه التطبيقات يتمثل في توفير آليات مساندة للطبيب والجراحة، بما يساعد المستشفيات على علاج عدد أكبر من المرضى وتحقيق استفادة أكبر من إمكانات الأطباء والمنظومة الصحية.

وحول مستقبل الروبوتات في كرة القدم، قالت كوزيت إن ما يعرف بـ"الترفيه الروبوتي" موجود بالفعل، مشيرة إلى شركات في سان فرانسيسكو تطور روبوتات للمنافسات الترفيهية.

وأضافت "أن وجود روبوتات قادرة على المنافسة لا يعني بالضرورة أنها ستكون أفضل فريق"، لافتة إلى أن مفهوم الأفضلية نفسه يظل أمرا نسبيا، وأن التنبؤ بما ستكون عليه التكنولوجيا بحلول عام 2050 أمر صعب في ظل السرعة الكبيرة التي تتغير بها التقنيات.