القيادة الأمريكية تنفي تحطم مروحية تابعة للبحرية في البحر الأحمر

نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أفادت بتحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وأكدت القيادة المركزية أن المروحية من طراز MH-60R لم تتحطم ولم يتم إسقاطها، مشيرة إلى أن جميع الطائرات العسكرية الأمريكية وأفراد القوات الأمريكية في المنطقة في أمان وتم التأكد من وجودهم.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تداولت تقارير عن تعرض المروحية لحادث بعد إعلانها حالة طوارئ أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر، قبل أن تنفي القيادة المركزية الأمريكية تلك الأنباء بشكل رسمي.