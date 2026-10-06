خبير اقتصاد سياحي: 638 مليار جنيه تكلفة 975 مشروعا لتنمية سيناء حتى 2026

أكد مصطفى جمال، خبير الاقتصاد السياحي، أن ما شهدته شبه جزيرة سيناء من مشروعات تنموية منذ عام 2014 وحتى عام 2026 يمثل تجسيداً حقيقياً لاستكمال مسيرة التنمية والبناء على أرض معمدة بدماء الشهداء.

وأوضح جمال، خلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» لبرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة أطلقت ملحمة تعمير غير مسبوقة بتنفيذ ما يقارب 975 مشروعاً استثمارياً وتنموياً في سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 638 مليار جنيه.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأشار خبير الاقتصاد السياحي إلى أن هذه الاستثمارات توزعت على المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة المواطن، وشملت القطاعات الخدمية والتنموية؛ وفي مقدمتها التعليم والصحة، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب النهوض بالزراعة والصناعة والبنية التحتية.

وأضاف جمال أنه تم ضخ أكثر من 35 مليار جنيه كاستثمارات عامة مخصصة لشمال وجنوب سيناء خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 فقط، لافتًا إلى أن محافظة شمال سيناء حظيت بـ 25 مليار جنيه، فيما خصص 10 مليارات جنيه لمحافظة جنوب سيناء.

أكد أن الأهم من هذه الأرقام الضخمة هو التحول الجذري في مفهوم التنمية؛ إذ إن إقامة الطرق والمطارات ومحطات المياه تستهدف في المقام الأول خدمة الإنسان وتمكينه من العيش والاستثمار، مشدداً على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضامن الحقيقي لاستدامة التنمية واستقرار المجتمع على أرض الفيروز.