اكتشف أسباب زيادة جلطة القدم والساق في الخريف

تزداد حالات جلطة القدم والساق في الخريف وترتفع النسبة بشكل أكبر في الشتاء وذلك بسبب الانخفاض الكبير في درجة حرارة الطقس.

ووفقا لما جاء في موقع mayo clinic أن انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء تساهم في رفع خطر الإصابة بتخثر الأوردة العميقة (DVT)، والمعروفة بجلطة الساق.

وإليكم اهم الأسباب والعوامل الرئيسية التى تسبب حدوث جلطة القدم والساق في هذا التوقيت:

الاستجابة للبرد

عندما يتعرض الجسم لطقس بارد، تنقبض الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد للحفاظ على دفء الأعضاء الداخلية و هذا التضييق في الأوعية يقلل من كفاءة تدفق الدم في الأطراف.

ارتفاع لزوجة الدم

تشير الأبحاث إلى أن معدلات بعض عوامل التخثر في الدم ترتفع طبيعيا خلال فصل الشتاء، مما يجعل الدم أكثر عرضة للتجلط مقارنة بفصول العام الأخرى.

أسلوب الحياة الخامل

يميل الأفراد خلال الشتاء إلى قضاء ساعات طويلة جالسين في الداخل أمام شاشات التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر وتقليل الأنشطة البدنية.

انخفاض الدورة الدموية

تعتمد عضلات الساقين على الحركة لتعمل كمضخة تدفع الدم إلى أعلى نحو القلب و يؤدي غياب الحركة الطويلة إلى ركود الدم في الأوردة السفلية، وهو السبب الرئيسي لتشكل الجلطات.

الجفاف غير الملحوظ

مع غياب الشعور بالعطش المعتاد في فصل الصيف، يقلل الكثير من الناس استهلاك الماء والسوائل في الشتاء ويؤدي جفاف الجسم إلى زيادة تركيز الدم وكثافته، مما يسهل عملية تكتل خلايا الدم وتكون الخثرات.