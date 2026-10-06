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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«طريق آمن للطلاب».. تطهير مصرف وإنشاء سواتر لحماية تلاميذ معهد محمد فوزي الحوفي بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، الانتهاء من أعمال تأمين الطريق المؤدي إلى معهد محمد فوزي الحوفي، وذلك حرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

 تطهير الممشى الترابي وإنشاء سواتر جانبية

وتضمنت الأعمال تطهير المصرف الموجود أمام المعهد، إلى جانب تطهير الممشى الترابي الرابط بين جانبي المصرف، والذي يبعد نحو 40 مترًا عن المعهد، مع تنفيذ سواتر على جانبي الممشى، بما يسهم في توفير مسار أكثر أمانًا للطلاب خلال توجههم إلى المعهد وعودتهم منه.

سواتر خرسانية «نيو جيرسي» أمام المعهد

كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء سواتر خرسانية من نوع «نيو جيرسي» أمام المعهد، بهدف تأمين المنطقة المحيطة بالمصرف ومنع اقتراب الطلاب من حافته، بما يعزز إجراءات السلامة ويحافظ على أرواح الطلاب.

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص محافظة البحيرة على رفع مستوى الأمان بمحيط المنشآت التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب، خاصة بالمناطق التي تتطلب تدخلات هندسية وتأمينية للحد من المخاطر.

البحيرة محافظة البحيرة التربية و التعليم تأمين الطلاب

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