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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«ألبين» تُفاجئ الجميع بمصابيح أمامية قابلة للطي

سيارة ألبين PS1
سيارة ألبين PS1
عزة عاطف

نشرت علامة «ألبين» التابعة لمجموعة رينو الصور التشويقية الأولى لسيارتها الاختبارية الجديدة «PS1» - الاختصار لـ «Projet Spécial 1» - تمهيدًا لكشف النقاب عنها رسميًا خلال فعاليات معرض باريس للسيارات في 12 أكتوبر 2026. 

وتستعرض هذه المركبة لمحة أولية عن طراز رياضي مستقبلي يُرجح أن يعيد إحياء اسم «A310» الأيقوني في قالب سيارة جراند تورر (GT) فاخرة تعتمد على منظومة دفع كهربائية بالكامل مع توزيع مقاعد 2+2.

تصميم مبتكر مع مصابيح منبثقة للأسفل

تتميز السيارة الاختبارية بلغة تصميم تعيد رسم المفاهيم الكلاسيكية للمصابيح المنبثقة التي اشتهرت بها السيارات الرياضية في عقود مضت، ولكن بأسلوب ميكانيكي هابط (Pop-down) يفتح الغطاء إلى الأسفل لتكشف عن التوقيع الضوئي الحديث بدلاً من الارتفاع للأعلى. 

ويجسد هذا الطراز الركيزة الأولى للمشاريع الخاصة داخل استراتيجية ألبين المستقبلية، والتي تهدف إلى تقديم طرازات حصرية تدمج بين الأصالة والتكنولوجيا المتقدمة.

منصة كهربائية متطورة وإعادة إحياء طراز A310

تعتمد ألبين A310 المرتقبة على منظومة دفع كهربائية بالكامل مجهزة بـ 3 محركات كهربائية توفر دفعًا كليًا للعجلات واستجابة فورية للعزم. 

وتتيح التهيئة الداخلية بمقاعد 2+2 تقديم مساحة استخدام يومية أكثر رحابة مقارنة بالطراز الرياضي الثنائي «A110»، مما يضع السيارة في منافسة مباشرة ضمن فئة سيارات الجراند تورر الرياضية الكهربائية المتوقع إطلاقها تجاريًا بحلول عام 2028.

مشاركة ألبين في معرض باريس الدولي 2026

تأتي هذه الخطوة لتكمل حضور ألبين القوي في معرض باريس للسيارات، حيث ستعرض الشركة إلى جانب مفهوم «PS1» المنحوتة المفهومية للجيل القادم من «A110»، بالإضافة إلى استعراض خيارات التخصيص الجديدة «Atelier Alpine». 

وتؤكد هذه الكشوفات على التزام الشركة بالتحول الكهربائي الكامل مع الحفاظ على الأداء الرياضي والوزن الخفيف والتصميم المبتكر.

سيارة ألبين PS1 ألبين A310 الكهربائية باريس للسيارات 2026 مواصفات ألبين A310

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