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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة GAC تقدم XT80 الـ SUV الرياضية في السعودية

XT80 الـ SUV الرياضية
XT80 الـ SUV الرياضية
إبراهيم القادري

كشفت GAC عن طرازها الجديد GAC XT80 ، وتنتمي XT80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت في السعودية خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لعام 2026 .

GAC XT80 الجديدة


وتنتمي XT80 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الموجهة للرحلات والاستخدامات البرية، وتركيز على القدرة والراحة في ظروف القيادة المختلفة.

GAC XT80 الجديدة

وتم اختيار معرض الصقور والصيد لتقديم السيارة أمام الجمهور، نظراً إلى طبيعة زواره من المهتمين بالبر والصيد والرحلات والأنشطة الخارجية.

أبعاد GAC XT80 الجديدة

تأتي سيارة GAC XT80 الجديدة في سوق السيارات السعودي بطول 5045 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1933 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.9 متر .

GAC XT80 الجديدة

محرك GAC XT80 الجديدة

تحصل سيارة GAC XT80 الجديدة علي قوتها من منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي PHEV، وبها بطارية سعة 50 كيلوواط ساعة، ويمكنها قطع مدى كهربائي يتراوح بين 132 و214 كم ، ويمكنها قطع مدى إجمالي يتجاوز 1000 كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات GAC XT80 الجديدة

زودت سيارة GAC XT80 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام رؤية بانوراما بزاوية 540 درجة، وبها نظام الركن التلقائي، ونظام إلغاء الضوضاء النشط، وبها مقاعد مكسوة بجلد نابا

تاريخ شركة GAC في صناعة السيارات

في عام 1954 بدأت القصة عندما أنشأت مدينة قوانجتشو أولى ورشها لإصلاح وتصنيع السيارات، وشهد العام نفسه إنتاج أول حافلة مصنوعة يدويًا من الحديد والخشب عبر شركة قوانج تشو لإصلاح الحافلات.

GAC XT80 الجديدة

وفي عام 1997 تأسست "شركة قوانجتشو للسيارات" رسمياً ككيان مستقل لتصنيع السيارات مملوك للدولة، ومقرها الرئيسي في مدينة قوانجتشو بمقاطعة قوانجدونج، وفي عام 1998 أنشأت GAC مشروع مشترك مع شركة هوندا (GAC Honda) لإنتاج سيارات هوندا في السوق الصينية.

وفي عام 2004 تأسيس مشروع مشترك مع شركة تويوتا (GAC Toyota) لتصنيع سيارات تويوتا محلياً، وتعاونت مع شركات عالمية أخرى مثل فيات (GAC Fiat) وميتسوبيشي (GAC Mitsubishi) لتوسيع خطوط إنتاجها.

GAC GAC XT80 XT80 سيارات الدفع الرباعي محرك GAC XT80 الجديدة مواصفات GAC XT80

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