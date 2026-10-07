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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة في أبو المطامير بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

شهدت قرية زاوية صقر، التابعة لمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، واقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر تناولها حبة الغلة داخل منزلها، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأهالي القرية.

فتاة تنهي حياتها بحبة غلة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة، يفيد بالعثور على الفتاة في حالة إعياء شديدة عقب تناولها مادة سامة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ، وجرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وجرى نُقل جثمان الفتاة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي بدأت فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من تفاصيلها.

كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي تتولى مباشرة الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات اللازمة.

ويحذر القاهرة 24 من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي، في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان، حيث يأمل القاهرة 24 بالذهاب إلى الطبيب المختص وعرض أنفسهم على المعنيين لحل المشكلة.

البحيرة محافظة البحيرة جثة

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