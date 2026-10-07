الصحة ومؤسسة بهية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز السجل القومي للسرطان

وقّعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ودعم الجهود الوطنية الشاملة في مجال مكافحة الأورام.

وقع البروتوكول الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والمشرف العام على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والدكتور محمد عمارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بهية.

بيانات حالات الأورام المكتشفة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن التعاون يشمل قيام المؤسسة بتسجيل بيانات حالات الأورام المكتشفة والمعالجة في مستشفياتها ومراكزها ضمن المشروع القومي للسجل السرطاني الجديد، مع تيسير آليات الربط وتبادل المعلومات، في حين تقدم الوزارة الدعم والتنسيق اللازمين، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لفريق العمل الطبي بالمؤسسة للتعريف بآليات التسجيل ومعايير المشروع.

ويأتي هذا البروتوكول تجسيدًا لحرص الوزارة على توحيد وتطوير قواعد البيانات الصحية، وتعزيز الاعتماد على البيانات الدقيقة في دعم صناعة القرار والتخطيط لخدمات علاج ورعاية مرضى الأورام، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.