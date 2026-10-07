قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع
قنصوة يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مقاعد البدلاء إلى عرش الخليج.. محمد العويس يخطف الأضواء في خليجي 27

محمد العويس
محمد العويس
محمود أحمد

كتب محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي واحدة من أكثر قصص «خليجي 27» إثارة بعدما تحولت مشاركته في البطولة من مجرد بديل اضطر للمشاركة بسبب إصابة زميله إلى أحد أبرز أسباب تتويج «الأخضر» باللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه.

العويس أكبر لاعبي المنتخب السعودي سناً لم يبدأ مشوار «الأخضر» في البطولة حارسًا أساسيًا بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الكويت في الجولة الافتتاحية قبل أن تتغير حسابات الجهاز الفني عقب إصابة نواف العقيدي ليحصل الحارس المخضرم على فرصته ويبدأ رحلة استثنائية انتهت بالكأس وجائزة أفضل حارس في البطولة.

ومنذ ظهوره في التشكيلة الأساسية فرض العويس نفسه بقوة بعدما تولى حماية عرين المنتخب السعودي في مواجهات عُمان والعراق وقطر ثم واصل مهمته في المباراة النهائية أمام الإمارات ليؤكد أن عامل الخبرة لا يزال قادرًا على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.

ولم تكن أرقام العويس وحدها هي اللافتة وإنما توقيت تدخلاته وتأثيرها المباشر في مشوار المنتخب السعودي خاصة بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباريات التي شارك بها قبل النهائي ليصبح أحد أبرز عناصر المنظومة الدفاعية التي قادت «الأخضر» إلى تجاوز دور المجموعات ثم نصف النهائي.

ليلة قطر.. العويس يكتب الفصل الأهم

وجاءت المواجهة أمام قطر لتكون نقطة التحول الأبرز في رحلة العويس بالبطولة بعدما امتدت المباراة إلى 120 دقيقة دون أن ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل إلى النهائي.

وفي اللحظة التي احتاج فيها المنتخب السعودي إلى حارسه المخضرم ظهر العويس في الموعد وتصدى لركلتي جاسم جابر وخوخي بوعلام ليسهم بصورة مباشرة في فوز «الأخضر» بنتيجة 3-2 وعبوره إلى المباراة النهائية.

لكن تصديه لركلة خوخي بوعلام حمل خصوصية استثنائية بعدما نجح في إيقاف الركلة في محاولتها الأولى قبل أن يعيد التصدي لها مرة أخرى بعد قرار الحكم بإعادتها في لقطة اختزلت شخصية الحارس وخبرته وقدرته على التعامل مع الضغط في أصعب لحظات المباراة.

ولم يمر هذا التألق مرور الكرام حيث حصل العويس على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي بعدما لعب دورًا محوريًا في منح المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى النهائي.

من البديل إلى أفضل حارس في البطولة

المفارقة الأبرز في قصة العويس أن البطولة بدأت بالنسبة له من خارج الحسابات الأساسية لكنها انتهت وهو أحد أكثر لاعبي المنتخب السعودي تأثيرًا وحضورًا.

فالحارس الذي انتظر فرصته على مقاعد البدلاء وجد نفسه بعد إصابة زميله أمام تحدٍ كبير لكنه تعامل مع الفرصة باعتبارها اختبارًا حقيقيًا للخبرة ونجح في تحويلها إلى حضور أساسي ثم إلى عنصر حاسم في رحلة استعادة اللقب.

وبعد التتويج اكتملت قصة العويس بحصوله على جائزة أفضل حارس في «خليجي 27» ليجمع بين المجد الجماعي المتمثل في التتويج مع المنتخب السعودي والتكريم الفردي الذي جاء تقديرًا لمستواه طوال البطولة.

هدية استثنائية قبل عيد ميلاده

ويأتي هذا الإنجاز قبل أربعة أيام فقط من احتفال محمد العويس بعيد ميلاده الخامس والثلاثين إذ وُلد في 10 أكتوبر 1991 ليحتفل بعامه الجديد وهو يحمل واحدة من أبرز البطولات في مسيرته بعدما لعب دورًا أساسيًا في إعادة الكأس الخليجية إلى خزائن المنتخب السعودي بعد غياب استمر أكثر من 22 عامًا.

وبالنسبة للعويس لم تكن «خليجي 27» مجرد بطولة جديدة تضاف إلى سجله الدولي وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة اللاعب المخضرم على استغلال الفرصة عندما تأتي مهما كانت الظروف التي أحاطت بها.

محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي المنتخب السعودي خليجي 27 الكويت نواف العقيدي الإمارات قطر خوخي بوعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد