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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علم التغذية لدعم صحة الرياضي ندوة بكلية علوم جامعة قناة السويس

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظم قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية بالكلية، بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية، يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، سلسلة من الندوات العلمية المتخصصة حول التغذية والصحة والأداء الرياضي، وذلك في إطار دعم الوعي العلمي لدى الطلاب وتعزيز الربط بين علوم الرياضة والتغذية والصحة. وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة هناء شبيب عبد المقصود، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس.

وأُقيمت الندوات بإشراف الدكتور محمد عبد الرزاق، منسق الندوات، والدكتور محمد نادر شلبي، رئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، وحاضر فيها الدكتورة إيمان السيد حبيب، أستاذ مساعد طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، والدكتور السيد محمود حماد، أستاذ التغذية وعلوم الأغذية بالمعهد القومي للتغذية، والدكتورة منار مصطفى عبد الرحمن، زميل التغذية وعلوم الأغذية بالمعهد القومي للتغذية.

وتناولت الندوات مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المهمة، من بينها مكونات الغذاء الصحي وإرشادات التغذية السليمة للشباب، إلى جانب التعريف بكيفية حساب الاحتياجات من الطاقة للرياضيين والعوامل المؤثرة فيها، ومنها العمر والجنس والطول ووزن الجسم ومستوى النشاط البدني.
كما تناولت الندوات دور الكربوهيدرات والتغذية قبل المنافسة، وتوقيت تناولها وفقًا لطبيعة ومدة المجهود الرياضي، إلى جانب استعراض أهمية المكملات الغذائية وضرورة الاستخدام الرشيد لها، مع التوعية بمخاطر وآثار الاستخدام الخاطئ والجرعات غير المناسبة، فضلًا عن تقديم إرشادات التغذية السليمة للرياضيين ودورها في دعم الأداء والاستشفاء والحفاظ على الصحة.

وشهدت الندوات تفاعلًا مميزًا من الطلاب والطالبات، من خلال المناقشات وطرح التساؤلات، بما أسهم في تقديم محتوى علمي وتطبيقي يربط بين المعرفة الأكاديمية والممارسة الرياضية، ويعزز قدرة الطلاب على توظيف المفاهيم العلمية المرتبطة بالتغذية في المجال الرياضي بصورة صحيحة.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية التكامل بين علوم الرياضة والتغذية والصحة، ودعم إعداد جيل من الطلاب والرياضيين يمتلك المعرفة العلمية اللازمة لتحقيق صحة أفضل وأداء رياضي أكثر كفاءة، بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو تعزيز الوعي الصحي والعلمي لدى طلابها.

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