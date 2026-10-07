هتخالف هنهد.. إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية في إمبابة

نجحت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتورة وسام صبحي مدير الإدارة، في تنفيذ إزالة فورية لمخالفتي بناء على الأراضي الزراعية بزمام المركز، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات المهمدس خالد أبو العطا وكيل وزار الزراعة بالجيزة، بمتابعة مستمرة لتشديد الرقابة الميدانية والتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها دون تهاون.

وأوضحت الإدارة الزراعية بإمبابة أن المخالفات التي تم رصدها وإزالتها حتى سطح الأرض تضمنت:

-إزالة منزل عشوائي على مساحة 120 مترا فى برقاش.

-ازالة وردم حصيرة أسمنتية فى ذات الكوم على مساحة 200 متر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الجولات الميدانية والرصد الدوري لضمان عدم تكرار التعديات وتأمين المحاصيل والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.