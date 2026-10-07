تقنية جديدة في الجيش الأميركي تتيح لأطقم الدبابات تنفيذ المهام بالأوامر الصوتية

تشهد التكنولوجيا العسكرية تطورًا متسارعًا مع الاتجاه إلى دمج أنظمة أكثر ذكاءً داخل المركبات القتالية، في محاولة لتقليل الوقت اللازم لتنفيذ الأوامر ورفع كفاءة الجنود في ساحات المعارك.

وفي أحدث هذه التطورات، برزت تقنية تتيح لأطقم الدبابات والمركبات المدرعة استخدام الأوامر الصوتية للتفاعل مع بعض أنظمة المركبة، في خطوة قد تغيّر الطريقة التقليدية التي يتم بها التحكم في المعدات العسكرية.

وتعتمد الفكرة على تمكين الجندي من إصدار أوامر بصوته بدلًا من الاعتماد بشكل كامل على الأزرار والشاشات وأدوات التحكم اليدوية، وهو ما يسمح له بالحفاظ على تركيزه على ساحة القتال أثناء تنفيذ عدد من المهام.

وتكتسب هذه التكنولوجيا أهمية خاصة داخل الدبابات، حيث يعمل الطاقم في مساحة محدودة ويحتاج إلى التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات واتخاذ قرارات في وقت قصير، ما يجعل سرعة الاستجابة عاملًا حاسمًا خلال العمليات العسكرية.

كما تعكس التقنية اتجاهًا أوسع نحو زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية في المعدات العسكرية الحديثة، بهدف تخفيف العبء على أطقم المركبات وتسريع التعامل مع المعلومات والأوامر.

ومع استمرار تطوير هذه الأنظمة، تفتح التكنولوجيا الجديدة الباب أمام جيل من المركبات العسكرية الأكثر ذكاءً، التي لا تكتفي بتنفيذ الأوامر عبر وسائل التحكم التقليدية، بل تصبح قادرة على التفاعل مع أفراد الطاقم بصورة أكثر سرعة وسلاسة.