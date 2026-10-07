القبض على المتهم بالرقص بسلاح أبيض في حفل زفاف بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة يظهر خلالها أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والزعم بممارسته أعمال البلطجة وإستعراض القوة بالفيوم.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض الظاهر بالصورة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال تواجده بحفل زفاف أحد أصدقائه منذ حوالى ثلاثة أشهر وقيامه بالتلويح بإستخدام السلاح الأبيض إبتهاجاً بالعرس فى إطار الإستعراض.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









