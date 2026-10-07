السجن المشدد من 5 لـ 7 سنوات لـ 3 أعضاء بتنظيم داعـ ش الإرهـ ابي بأكتوبر

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، الحكم على 3 متهمين في القضية رقم 11633 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر ثان، والمقيدة برقم 2599 لسنة 2025 كلي أكتوبر، وبرقم 715 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وقضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات واثنين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإدراجهم على قوائم الإرهاب والكيان التابعين له «تنظيم داعش الإرهابي»، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.