أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، صدور قراراً جمهوريًا بتعيين الدكتور تامر عبدالله فتحي شرف، عميدًا لكلية العلوم، جامعة عين شمس.

يذكر أن الدكتور تامر عبدالله فتحي شرف، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والمتخصص في علوم المواد وتكنولوجيا النانو وعلوم الأسطح، يتمتع بخبرة أكاديمية وبحثية تتجاوز 20 عامًا في مجالات التدريس والبحث العلمي.

ويشغل منصب منسق برنامج المواد وعلوم النانو، كما يشارك في أعمال وإدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس.

تتركز اهتماماته البحثية في تكنولوجيا النانو والمواد النانوية، والبلازمونيات، ومطيافية رامان المعززة سطحيًا (SERS)، والمجهر النفقي الماسح (STM)، ومجهر القوة الذرية (AFM)، ومطيافية الرنين البلازموني السطحي (SPR)، بالإضافة إلى الأغشية الرقيقة والمواد الوظيفية، وتطبيقات المطيافية الضوئية والصوتية الحرارية في مجالات الطاقة والتصوير والتشخيص الحيوي.

وحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة عين شمس عام 2008، وأجرى أبحاثًا بعد الدكتوراه في Duke University – Fitzpatrick Institute for Photonics بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية المدعومة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF)، تناولت مجالات الكشف المبكر عن السرطان، والكشف السريع عن SARS-CoV-2 باستخدام تقنية SERS، وتطوير المواد النانوية وتوظيفها في التطبيقات الطبية وتطبيقات الطاقة.

وقد أسهم من خلال مسيرته الأكاديمية والبحثية في تطوير البحث العلمي في مجالات علوم المواد وتكنولوجيا النانو، ودعم التعليم متعدد التخصصات، وربط التطبيقات البحثية بالاحتياجات العلمية والطبية والتكنولوجية المعاصرة.