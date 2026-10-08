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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: منتدى مصر 2026 ينقل الحوار المجتمعي إلى صناعة الحلول

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

قال جمال رائف، إن «منتدى مصر 2026» يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير الحوار المجتمعي وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار، موضحًا أن التجربة لا تستهدف فقط مناقشة المشكلات، وإنما تسعى إلى الوصول إلى حلول ومشروعات وأطر عمل تستجيب لتطلعات المواطنين.

تجربة الحوار المجتمعي

وأضاف رائف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا في تجربة الحوار المجتمعي، معتبرًا أن المنتدى يمثل خطوة جديدة في هذا المسار.

المنتدى يجمع بين الحكومة والقوى السياسية

وأوضح أن المنتدى يجمع بين الحكومة والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين، إلى جانب إتاحة مساحة لمشاركة المواطن ونقل نبض الشارع ومطالبه إلى دوائر صناعة القرار.

وأشار إلى أن أهمية التجربة تتمثل في السعي لتحويل آراء المواطنين وتطلعاتهم من مجرد أفكار ومطالب إلى مشروعات وأطر عمل قابلة للتنفيذ في مختلف الملفات.

وأكد رائف أن هذه الملفات تشمل قضايا بناء الإنسان والأمن المجتمعي والاقتصاد وغيرها من المحاور التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومستقبل الدولة.

نجاح الحوار المجتمعي

وشدد على أن نجاح الحوار المجتمعي يرتبط بقدرته على الانتقال من مرحلة طرح المشكلات وتشخيصها إلى مرحلة تقديم حلول عملية يمكن البناء عليها، بما يحقق استفادة حقيقية من مشاركة المواطنين والخبراء والقوى السياسية.

منتدى مصر الحكومة منتدى الحكومة

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