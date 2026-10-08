نبيل الهادي: الأشجار المحلية عنصر أساسي لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي

أكد الدكتور نبيل الهادي، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن الاهتمام بالأشجار في المدن المصرية لا يرتبط فقط بتحسين المظهر العام، وإنما يمثل جزءًا من منظومة أوسع تتعلق بالتنمية العمرانية ومواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضح الهادي أن دراسة الأشجار والنظم البيئية في المدن المصرية تكشف أهمية الاعتماد على الأنواع المحلية التي تتوافق مع طبيعة البيئة المصرية، مشيرًا إلى أن الأشجار المحلية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن مشروعه البحثي ركز خلال السنوات الماضية على توثيق الأشجار الموجودة في عدد من المدن والحدائق المصرية، من بينها حديقتا الأورمان والحيوان بالجيزة، إلى جانب دراسة تاريخ هذه الأشجار وعلاقتها بتطور العمران في مصر.

وكشفت الدراسات التي تناولها الهادي أن عددًا كبيرًا من الأشجار المزروعة في بعض المواقع المصرية ينتمي إلى أنواع غير محلية، دخلت إلى مصر منذ القرن التاسع عشر بالتزامن مع مشروعات تنسيق الحدائق والفضاءات العامة المتأثرة بالنموذج الأوروبي.

وأوضح أن توثيق الأشجار لا يقتصر على تحديد أنواعها، وإنما يساعد كذلك في فهم تاريخ المدن وتطور المساحات الخضراء وعلاقتها بالتغيرات المناخية والبيئية.