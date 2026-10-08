قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الأهلي السابق: حصلت على توقيع 9 نجوم من الزمالك.. وقلقت من شيكا
الحبس والحرمان من الخدمات.. محام يكشف عقوبات الممتنعين عن سداد النفقة
في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي
هل دعوة 40 غريبا مستجابة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%
الحاصلات الزراعية: 11.5 مليار دولار عائدات الصادرات الطازجة والمصنعة في 2025
القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز
عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
داء رئوي مميت يعود إلى نيويورك مع تسجيل حالتين جديدتين
أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يليق بأهمية المواجهة.. محمد شبانة يفتح النار بسبب حكام مباراة القمة

محمد شبانة
محمد شبانة
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي محمد شبانة طريقة إدارة ملف الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن عدم استقدام طاقم تحكيم من النخبة الأوروبية لا يليق بأهمية المواجهة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حديث عصام عبدالفتاح بأن اتحاد الكرة خاطب الاتحادات الخمسة الكبرى لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة، ولكن لم يستجيبوا، ده معناه إننا ضعاف".

وأضاف: "طيب فين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة؟ وكيف لم يتواصل مع رئيس أي اتحاد من أجل استقدام حكم من النخبة لمباراة القمة؟".

وتابع: "حديث عصام عبدالفتاح مش مبرر لما حدث، وكان من الأفضل استقدام طاقم حكام كبير لمباراة القمة".

وأوضح: "أنا مش بحب التبرير اللي يضعفني، وأنا سامع حواديت في لجنة الحكام، وبوجه رسالة لاتحاد الكرة: إذا كانت لجنة الحكام فرضت على أندية كبيرة زي الأهلي عصام عبدالفتاح وطالبنا الجميع بالوقوف بجانبه، ولكن الاتحاد لا يساندهم، ولا توجد استجابات لطلباتهم، وهناك تأخر في المستحقات والملابس".

وعن محمود عاشور، قال شبانة: "محمود عاشور قرر إنه يمشي من لجنة الحكام، وعنده عرض من إحدى القنوات الخليجية، ولكن أنا متأكد إنه عنده أزمة ولذلك رحل".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "أتمنى من هاني أبو ريدة دعم لجنة الحكام، ويشوف إيه طلباتهم ويوفر لهم سبل النجاح، والاتحاد مش عارف يجيب لهم لبس مقابل 6 ملايين جنيه فقط".

محمد شبانة الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك مباراة القمة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حسام عبد المجيد

إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تفتتح أعمال الإحلال الجزئي والتوسعة بمدرسة باريس.. وندوة عن تعزيز القيم والولاء لدى الشباب

صورة أرشيفية

غدًا.. انقطاع المياه عن 6 مناطق غرب الإسكندرية بسبب ترحيل خط مياه

اللقاء الجماهيري بالمنتزه

خلال لقاء جماهيري.. محافظ الإسكندرية يبحث مطالب وشكاوى أهالي المنتزه

بالصور

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد