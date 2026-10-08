لا يليق بأهمية المواجهة.. محمد شبانة يفتح النار بسبب حكام مباراة القمة

انتقد الإعلامي محمد شبانة طريقة إدارة ملف الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن عدم استقدام طاقم تحكيم من النخبة الأوروبية لا يليق بأهمية المواجهة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حديث عصام عبدالفتاح بأن اتحاد الكرة خاطب الاتحادات الخمسة الكبرى لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة، ولكن لم يستجيبوا، ده معناه إننا ضعاف".

وأضاف: "طيب فين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة؟ وكيف لم يتواصل مع رئيس أي اتحاد من أجل استقدام حكم من النخبة لمباراة القمة؟".

وتابع: "حديث عصام عبدالفتاح مش مبرر لما حدث، وكان من الأفضل استقدام طاقم حكام كبير لمباراة القمة".

وأوضح: "أنا مش بحب التبرير اللي يضعفني، وأنا سامع حواديت في لجنة الحكام، وبوجه رسالة لاتحاد الكرة: إذا كانت لجنة الحكام فرضت على أندية كبيرة زي الأهلي عصام عبدالفتاح وطالبنا الجميع بالوقوف بجانبه، ولكن الاتحاد لا يساندهم، ولا توجد استجابات لطلباتهم، وهناك تأخر في المستحقات والملابس".

وعن محمود عاشور، قال شبانة: "محمود عاشور قرر إنه يمشي من لجنة الحكام، وعنده عرض من إحدى القنوات الخليجية، ولكن أنا متأكد إنه عنده أزمة ولذلك رحل".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "أتمنى من هاني أبو ريدة دعم لجنة الحكام، ويشوف إيه طلباتهم ويوفر لهم سبل النجاح، والاتحاد مش عارف يجيب لهم لبس مقابل 6 ملايين جنيه فقط".