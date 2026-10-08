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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: القمة بطولة بذاتها.. والجماهير سلاح مهم للزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر
ميرنا محمود

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعد بطولة في حد ذاتها، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمر بمرحلة صعبة، لكنه يمتلك دعمًا جماهيريًا كبيرًا يمكن أن يمثل عاملًا مهمًا خلال المباراة.

وأوضح فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، أن جماهير الزمالك تمثل سندًا قويًا للفريق، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء تتفوق على جماهير الأندية الأخرى من حيث أعداد الحضور في المدرجات.

وتحدث جعفر عن مباراة الأهلي وبترول أسيوط، موضحًا أن الفريق الأحمر نجح في استغلال المساحات التي ظهرت في دفاع منافسه، وتمكن من التسجيل من خلالها، مع وجود فارق في قدرات اللاعبين بين الفريقين.

وأضاف أن لاعبي الأهلي والزمالك يمتلكون خبرات كبيرة، كما أنهم معتادون على خوض المباريات تحت الضغط الجماهيري والتعامل مع الضغوط المختلفة التي تصاحب مواجهات القمة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن خبرات لاعبي الفريقين وقدرتهم على التعامل مع أجواء المباراة ستكون من العوامل المهمة في القمة المرتقبة.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مباراة القمة الأهلي والزمالك فاروق جعفر

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