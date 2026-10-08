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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا يخلف قتلى من الجنود

داعش نيجيريا
داعش نيجيريا

تعرضت قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا لهجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم «الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود النيجيريين، في أحدث هجوم يستهدف القوات الحكومية في المنطقة المضطربة أمنيًا.

وقال الجيش النيجيري، في بيان، إن عناصر التنظيم هاجموا، الثلاثاء، قاعدة عسكرية في منطقة كوكاوا بولاية بورنو، حيث تصدت القوات للهجوم وتمكنت من دفع المسلحين إلى التراجع، فيما قُتل عدد غير محدد من الجنود خلال الاشتباكات.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ضابط عسكري نيجيري رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 جنود.

وأوضح الكابتن محمد جوني، المتحدث باسم الجيش النيجيري، أن المسلحين شنوا هجومًا واسعًا على أفراد الكتيبة 101 للقوات الخاصة، بعدما تقدموا «بأعداد كبيرة من أربعة محاور مختلفة»، في محاولة لاختراق القاعدة والسيطرة عليها.

وأضاف المتحدث أن القوات النيجيرية، بدعم من سلاح الجو، تمكنت من احتواء الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة، قبل إجبار العناصر المتبقية على الفرار من المنطقة.

وأكد الجيش أن العملية المضادة أسفرت عن مقتل أكثر من 25 مسلحًا، إلى جانب استعادة كمية من الذخائر التي كانت بحوزة المهاجمين.

ويعد تنظيم «الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» أحد أبرز الفصائل المسلحة الناشطة في شمال شرق نيجيريا، وهو جماعة منشقة عن «بوكو حرام»، ودأب خلال السنوات الماضية على استهداف المنشآت العسكرية، خصوصًا القواعد النائية والأقل تحصينًا، بهدف الاستيلاء على الأسلحة والذخائر وإضعاف قدرة القوات الحكومية على تنفيذ عملياتها.

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متشابكة منذ أكثر من عقد، تشمل نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، إلى جانب انتشار العصابات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، ما يزيد الضغوط على القوات الحكومية ويعقد جهود استعادة الاستقرار.
 

قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا مسلحون الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا القوات الحكومية

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