الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف في عدد من أحياء البلدة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ومصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات من الآليات العسكرية إلى دير الغصون، بالتزامن مع تسيير دوريات راجلة في شوارع وأحياء مختلفة، فيما داهم الجنود عددًا من منازل المواطنين وأجروا عمليات تفتيش داخلها.

وبحسب المعلومات الواردة، أخضعت القوات الإسرائيلية عددًا من سكان المنازل التي جرت مداهمتها للاستجواب الميداني، في وقت شهدت فيه البلدة تحركات عسكرية واسعة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجوائها.

كما ألقى جنود الاحتلال منشورات وُصفت بأنها تحمل رسائل تهديد لسكان البلدة، إلى جانب إطلاق قنابل ضوئية خلال العملية، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وتأتي عملية الاقتحام الجديدة في إطار سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها محافظة طولكرم وبلداتها خلال الفترة الأخيرة، وشملت دهم منازل وعمليات تفتيش واعتقالات واحتجازًا للسكان. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت دير الغصون وبلدات أخرى شمال طولكرم في سبتمبر الماضي، ونفذت عمليات تفتيش واستجواب ميداني داخل عدد من المنازل.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، مع تكرار الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات، في وقت تفرض فيه القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية وعسكرية مشددة على عدد من البلدات والمدن الفلسطينية.

ولم تورد المصادر الفلسطينية حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام الأخير لدير الغصون، فيما تواصل القوات الإسرائيلية انتشارها داخل البلدة، وسط متابعة للتطورات الميدانية وما قد تسفر عنه العملية خلال الساعات المقبلة.

