قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك
الجرام يسجل 5229.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
سنتكوم تنفي إغلاق مضيق هرمز وتؤكد استمرار حركة الملاحة
هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا يخلف قتلى من الجنود
فوق الـ 52 جنيها.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس
القيادة الوسطى الأمريكية: 20 مليون برميل نفط تعبر مضيق هرمز
الرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات مع كوريا الجنوبية إلى الشراكة الاستراتيجية
الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم
الرئيس السيسي: نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

الاحتلال
الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم في الضفة الغربية، وسط انتشار عسكري مكثف في عدد من أحياء البلدة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ومصادر محلية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات من الآليات العسكرية إلى دير الغصون، بالتزامن مع تسيير دوريات راجلة في شوارع وأحياء مختلفة، فيما داهم الجنود عددًا من منازل المواطنين وأجروا عمليات تفتيش داخلها.

وبحسب المعلومات الواردة، أخضعت القوات الإسرائيلية عددًا من سكان المنازل التي جرت مداهمتها للاستجواب الميداني، في وقت شهدت فيه البلدة تحركات عسكرية واسعة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجوائها.

كما ألقى جنود الاحتلال منشورات وُصفت بأنها تحمل رسائل تهديد لسكان البلدة، إلى جانب إطلاق قنابل ضوئية خلال العملية، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وتأتي عملية الاقتحام الجديدة في إطار سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شهدتها محافظة طولكرم وبلداتها خلال الفترة الأخيرة، وشملت دهم منازل وعمليات تفتيش واعتقالات واحتجازًا للسكان. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت دير الغصون وبلدات أخرى شمال طولكرم في سبتمبر الماضي، ونفذت عمليات تفتيش واستجواب ميداني داخل عدد من المنازل.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، مع تكرار الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات، في وقت تفرض فيه القوات الإسرائيلية إجراءات أمنية وعسكرية مشددة على عدد من البلدات والمدن الفلسطينية.

ولم تورد المصادر الفلسطينية حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام الأخير لدير الغصون، فيما تواصل القوات الإسرائيلية انتشارها داخل البلدة، وسط متابعة للتطورات الميدانية وما قد تسفر عنه العملية خلال الساعات المقبلة.
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دير الغصون الضفة الغربية قوات الاحتلال الآليات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سكن لكل المصريين 9.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

ترشيحاتنا

الاهلي و الزمالك

بشير التابعي يحدد نقاط قوة الأهلي وضعف الزمالك قبل القمة

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر العملات العربية

ثابتة بدون تغيير..العملات العربية الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد