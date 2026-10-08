من المخاطبات إلى التنفيذ.. تحركات برلمانية لتطوير طرق ومحاور طهطا بسوهاج

كشف النائب عمرو عويضة، عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة طما وطهطا وجهينة، تفاصيل التحركات والإجراءات الرسمية الخاصة بعدد من مشروعات الطرق والمحاور المرورية بمركز ومدينة طهطا، والتي شملت شارع النصر قبلي وبحري، ومحيط كوبري الكشكي، وترعة قاو، وذلكبش وفقًا للتسلسل الزمني للمخاطبات والمستندات الرسمية منذ بداية التحرك وحتى الوصول إلى مراحل الطرح والتنفيذ.

24 فبراير 2026.. الاستفادة من وفر كوبري الكشكي

وبحسب المستندات، بدأت التحركات في 24 فبراير 2026، من خلال مخاطبة اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، للاستفادة من وفر مالي قدره 4 ملايين جنيه من عملية إنشاء كوبري الكشكي، وإعادة توجيهه بما يحقق النفع العام.

وتضمنت المخاطبة طلب الاستفادة من الوفر المالي في رصف طريق الحريدية وطريق القيصات بمركز طهطا.

مايو 2026.. تحرك لاستكمال تغطية ترعة قاو

وفي مايو 2026، جرت مخاطبة وزير الموارد المائية والري بشأن استكمال تغطية ترعة قاو وتوسعة المحور المروري.

وجاء رد الوزارة محددًا الإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها مخاطبة محافظ سوهاج واستكمال المستندات والتراخيص والاعتمادات اللازمة، وعليه تمت مخاطبة محافظة سوهاج مجددًا لاستكمال الإجراءات وفقًا لما ورد من وزارة الموارد المائية والري.

محافظ سوهاج يخاطب وزير الري لتنفيذ التغطيات

وفي خطوة أخرى، خاطب محافظ سوهاج وزير الموارد المائية والري رسميًا بشأن تنفيذ التغطيات، ومن بينها تغطية ترعة قاو وشارع النصر القبلي والبحري من كوبري المشاة وحتى كوبري مزلقان الحاج عبدالعال بطهطا، بطول نحو 1000 متر.

وأكد خطاب المحافظة الأهمية القصوى للمشروع في خلق محور مروري جديد وخدمة التجمعات السكنية، مع طلب الموافقة على التنفيذ والإسراع في تنفيذ الأعمال.

3 أغسطس 2026.. الوصول إلى إجراءات الطرح

وفي 3 أغسطس 2026، جاءت مخاطبة رسمية من مديرية الطرق والنقل بسوهاج بشأن عملية «رصف ورفع كفاءة شارع النصر قبلي ومحيط كوبري الكشكي بالأسفلت بمركز طهطا».

وتم إرسال المقايسة للمراجعة تمهيدًا للبدء في إجراءات الطرح.

من المخاطبات إلى الطرح والتنفيذ

وبحسب التسلسل الزمني للمخاطبات والإجراءات الرسمية، وصلت الأعمال إلى مراحل الطرح والتنفيذ على أرض الواقع، بعد سلسلة من التحركات والمكاتبات المتعلقة بالمشروعات المستهدفة.

وتوجه النائب عمرو عويضة بالشكر والتقدير إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والمهندس حاتم محمد عمر، وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة سوهاج، إلى جانب جميع الجهات التنفيذية والمعنية على تعاونها ومتابعتها لهذه الملفات.

وأكد عويضة أن المستندات والتواريخ توثق مراحل العمل منذ أول مخاطبة وحتى الوصول إلى التنفيذ، مشيرًا إلى أن الهدف هو خدمة أهالي الدائرة وتحقيق الصالح العام للجميع.