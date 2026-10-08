طفرة مرتقبة في قطاع الطرق بطوخ.. بدء الاستعداد لرصف طريق طوخ – شبين وتطوير الشوارع

أكد المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، أن قطاع الطرق بالمدينة سيشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة خلال الفترة المقبلة، في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بضرورة الارتقاء بشبكة الطرق وتذليل أي معوقات أمام الشركات المنفذة للمشروعات.



وأوضح رئيس مدينة طوخ أن ملف طريق طوخ – شبين شهد تطورات مهمة بعد سنوات من معاناة المواطنين، حيث تم حسم الإجراءات المتعلقة بالمشروع بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة بدأت في إرسال المعدات والاستعداد لتنفيذ الأعمال التمهيدية تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال المقاولات لاستئناف أعمال الرصف والتطوير بشارع مصرف الحصة، بما يسهم في تحسين حالة الطريق والتيسير على المواطنين الذين يستخدمونه يوميًا.

وأضاف المهندس وائل جمعة أن الأعمال الجارية تشمل كذلك البدء في تمهيد وتنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع أحمد عبدالعزيز ومنطقة نفق الشرطة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الطرق.



وأكد رئيس مركز ومدينة طوخ أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للمدينة وتحسين حركة المواطنين والمركبات.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من أعمال التطوير والتجميل داخل مدينة طوخ، بالتوازي مع متابعة المشروعات ميدانيًا والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المطلوبة للمواطنين.