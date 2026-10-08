قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 5 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
الوزراء يعقد ورشة عمل لعدد من ممثلى مراكز الفكر والخبراء حول ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطري بنها تستقبل لجنة اعتماد البورد المصري لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة بنها فريقا من إدارة اعتماد البورد المصري لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل بالمجلس الصحي المصري، وذلك في إطار متابعة مدى توافر المقومات الأكاديمية والإكلينيكية اللازمة للتدريب ضمن منظومة البورد المصري.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر بيطرية مؤهلة وفقا للمعايير المهنية الحديثة، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري تمتلك العديد من المقومات التي تدعم هذا التوجه، وفي مقدمتها المعامل المتخصصة والمستشفى البيطري التعليمي والمزرعة التعليمية.
الجدير بالذكر أنه كان في استقبال فريق اللجنة الدكتور عبدالفتاح منجد سليم، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور إيهاب مصطفى النحاس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمل العسلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد غانم، مدير وحدة ضمان الجودة بجامعة بنها.
وضم وفد إدارة الاعتماد  الدكتور حسني البنّا، عضو اللجنة العليا للبورد المصري للطب البيطري، والدكتورة شيماء مختار، عضو اللجنة العليا للبورد المصري للطب البيطري، والدكتور عبدالباسط محمد عبدالعال، عضو المجلس العلمي لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل، واللواء طبيب محمد جوهر، عضو المجلس العلمي للتخصص، والدكتور محمد أحمد طه، ممثل إدارة الاعتماد بالبورد المصري، والدكتورة ندى محمد، عضو إدارة الاعتماد بالبورد المصري.
وتفقد أعضاء اللجنة خلال الزيارة عددًا من منشآت الكلية، شملت مبنى الدراسات العليا، ومعامل التشخيص البيطري والمحاكاة، ووحدة الأشعة التشخيصية، وغرفة العمليات، وقاعة التدريب، ومركز التلقيح الصناعي، ومركز تميز مسح الملوثات البيئية، والمعمل المركزي، بالإضافة إلى معامل الأحياء المائية والأغذية والتدريب والبيولوجيا الإكلينيكية.
كما شملت الجولة المستشفى البيطري التعليمي، حيث اطلع الفريق على التجهيزات والخدمات الإكلينيكية والتشخيصية المقدمة، إلى جانب المزرعة التعليمية التي توفر فرصًا للتدريب العملي والتعامل المباشر مع حيوانات المزرعة.
وأشاد فريق اللجنة بما تضمه الكلية من منشآت ومعامل وتجهيزات، وما توفره المستشفى البيطري والمزرعة التعليمية من بيئة مناسبة للتطبيق العملي والتأهيل في مجال طب وجراحة المجترات والإبل.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها كلية الطب البيطري إدارة اعتماد البورد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

ترشيحاتنا

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

تحديث جديد من مايكروسوفت

مايكروسوفت تتيح الاتصال بجهازك الكمبيوتر الخاص عن بُعد بخطوات بسيطة

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد