طب بيطري بنها تستقبل لجنة اعتماد البورد المصري لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل

استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة بنها فريقا من إدارة اعتماد البورد المصري لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل بالمجلس الصحي المصري، وذلك في إطار متابعة مدى توافر المقومات الأكاديمية والإكلينيكية اللازمة للتدريب ضمن منظومة البورد المصري.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر بيطرية مؤهلة وفقا للمعايير المهنية الحديثة، مشيرا إلى أن كلية الطب البيطري تمتلك العديد من المقومات التي تدعم هذا التوجه، وفي مقدمتها المعامل المتخصصة والمستشفى البيطري التعليمي والمزرعة التعليمية.

الجدير بالذكر أنه كان في استقبال فريق اللجنة الدكتور عبدالفتاح منجد سليم، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور إيهاب مصطفى النحاس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمل العسلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد غانم، مدير وحدة ضمان الجودة بجامعة بنها.

وضم وفد إدارة الاعتماد الدكتور حسني البنّا، عضو اللجنة العليا للبورد المصري للطب البيطري، والدكتورة شيماء مختار، عضو اللجنة العليا للبورد المصري للطب البيطري، والدكتور عبدالباسط محمد عبدالعال، عضو المجلس العلمي لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل، واللواء طبيب محمد جوهر، عضو المجلس العلمي للتخصص، والدكتور محمد أحمد طه، ممثل إدارة الاعتماد بالبورد المصري، والدكتورة ندى محمد، عضو إدارة الاعتماد بالبورد المصري.

وتفقد أعضاء اللجنة خلال الزيارة عددًا من منشآت الكلية، شملت مبنى الدراسات العليا، ومعامل التشخيص البيطري والمحاكاة، ووحدة الأشعة التشخيصية، وغرفة العمليات، وقاعة التدريب، ومركز التلقيح الصناعي، ومركز تميز مسح الملوثات البيئية، والمعمل المركزي، بالإضافة إلى معامل الأحياء المائية والأغذية والتدريب والبيولوجيا الإكلينيكية.

كما شملت الجولة المستشفى البيطري التعليمي، حيث اطلع الفريق على التجهيزات والخدمات الإكلينيكية والتشخيصية المقدمة، إلى جانب المزرعة التعليمية التي توفر فرصًا للتدريب العملي والتعامل المباشر مع حيوانات المزرعة.

وأشاد فريق اللجنة بما تضمه الكلية من منشآت ومعامل وتجهيزات، وما توفره المستشفى البيطري والمزرعة التعليمية من بيئة مناسبة للتطبيق العملي والتأهيل في مجال طب وجراحة المجترات والإبل.