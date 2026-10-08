4 عادات يومية تهدد صحتك.. استشاري طب وقائي يحذر من مخاطر الضغط النفسي

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من تجاهل الإشارات التي يرسلها الجسم عند التعرض لمشكلة صحية أو نفسية، مؤكدًا أن بعض الأعراض الجسدية قد تكون مرتبطة بحالة من الضغط النفسي والتوتر.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “صباح البلد”، أن الجسم يرسل بصورة مستمرة إشارات يمكن من خلالها التعرف على وجود مشكلة تستدعي الانتباه، مشددًا على أهمية التعامل مع الأعراض وعدم تجاهلها، خاصةً عندما تكون غير معتادة أو شديدة.

أعراض جسدية قد ترتبط بالتوتر

وقال استشاري الطب الوقائي إن الصداع والدوخة وصعوبة التنفس واضطرابات القولون وشد العضلات، من الأعراض التي قد ترتبط بالضغط النفسي والتوتر.

وأكد أن ظهور مثل هذه الأعراض لا ينبغي التعامل معه باستهانة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي شخصي أو عائلي مرتبط بأمراض القلب أو المخ وغيرها من الأمراض، موضحًا أن هذه الفئة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وإجراء الفحوصات اللازمة عند ظهور أعراض غير معتادة.

4 عادات تهدد صحتك

وحذر الدكتور شريف حتة من مجموعة من العادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، وفي مقدمتها قلة النوم، والإفراط في استخدام الشاشات، وعدم ممارسة الرياضة، إلى جانب تناول الأطعمة غير الصحية.

وأضاف أن استمرار هذه العادات مع إهمال إشارات الجسم قد يزيد من المشكلات الصحية، داعيًا إلى الانتباه إلى طبيعة نمط الحياة اليومي وعدم التعامل مع الأعراض باعتبارها أمورًا عابرة في جميع الحالات.

متى تصبح الأعراض مصدر قلق؟

وشدد استشاري الطب الوقائي على ضرورة عدم تجاهل الأعراض الشديدة، خاصة عند الشعور بألم شديد في الصدر أو الإصابة بصداع شديد، مؤكدًا أن ظهور أعراض قوية أو غير معتادة يستدعي مزيدًا من الاهتمام والتقييم الطبي المناسب.

ولفت إلى أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي، سواء للشخص نفسه أو لعائلته، باعتباره عاملًا يستدعي مزيدًا من الحرص عند ظهور أعراض جديدة أو غير معتادة.

العلاقة بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي

وأوضح الدكتور شريف حتة أن اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها القولون العصبي والارتجاع، تعد من المشكلات الشائعة، مشيرًا إلى وجود ارتباط بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي.

وأكد أن التعامل مع التوتر يمثل جزءًا مهمًا من تحسين الأعراض المرتبطة بهذه الاضطرابات، ما يجعل الاهتمام بالحالة النفسية ونمط الحياة عاملين مهمين إلى جانب التعامل مع الأعراض الصحية.

لا تتجاهل إشارات جسمك

وشدد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة على أهمية الإنصات إلى إشارات الجسم وعدم تجاهل الأعراض، خاصة إذا كانت شديدة أو متكررة أو غير معتادة.

وتأتي النصائح في ظل التأكيد على ضرورة مراجعة العادات اليومية، وعلى رأسها الحصول على قدر كافٍ من النوم، وتقليل الإفراط في استخدام الشاشات، والاهتمام بممارسة الرياضة، والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، مع الانتباه إلى الأعراض التي قد تظهر نتيجة الضغط النفسي والتوتر.