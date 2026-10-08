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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. جمال عبد الحميد يرفع راية التحدي برسائل نارية

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
محمد بدران

اتهم جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، التحكيم لتفوق الأهلي في تاريخ مواجهات القمة، مؤكدًا أن نتائج السنوات الماضية لا يمكن فصلها، من وجهة نظره، عن بعض القرارات التحكيمية والظلم الذي تعرض له الزمالك في مباريات سابقة.

وقال جمال عبد الحميد، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري: «الظلم والحكام سبب تفوق الأهلي على الزمالك في تاريخ مواجهاتهما».

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أن الزمالك يدخل اللقاء في ظروف مختلفة، ولا يعاني من الضغوط التي قد تحيط بالأهلي قبل المواجهة.

وأوضح عبد الحميد أن جماهير الزمالك دائمًا ما تقف خلف لاعبي الفريق وتساندهم، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل المباريات الكبرى، مضيفًا: «الزمالك يخوض مباراة القمة بدون ضغوطات، لأن الجماهير دائمًا في ظهر اللاعبين، عكس الأهلي الذي يلعب تحت الضغوطات».

وعن خسارة الزمالك أمام زد، رفض جمال عبد الحميد تحميل اللاعبين الشباب مسؤولية النتيجة، مشيرًا إلى أن الدفع بالعناصر الصغيرة ومنحها الفرصة يحتاج إلى الصبر، وأن مباراة واحدة لا يمكن أن تكون مقياسًا للحكم على مستقبل هؤلاء اللاعبين.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أن خسارة زد لا تقلل من قدرات اللاعبين الشباب، مؤكدًا أن خوض مثل هذه التجارب الصعبة يمثل جزءًا طبيعيًا من عملية بناء فريق قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يظل ناديًا كبيرًا مهما كانت الظروف والنتائج، وأن الفريق قادر على تجاوز أي كبوة والعودة بقوة في المباريات المقبلة.

جمال عبد الحميد الزمالك الأهلي مباراة القمة

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