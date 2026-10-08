شاهد| هوندا 0 ألفا الكهربائية الجديدة

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا 0 ألفا الكهربائية، وتنتمي 0 ألفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية الجديدة

وتعد هوندا 0 ألفا الكهربائية أحد أهم الموديلات الكهربائية الجديدة لهوندا بعد إعادة ترتيب خطط عائلة 0 Series، وحافظت الشركة على مشروع السيارة رغم إلغاء بعض الموديلات الكهربائية الأكبر التي كانت مخططة ضمن العائلة، مع استهداف بدء طرح النسخة الإنتاجية خلال 2027.

مواصفات هوندا 0 ألفا الكهربائية

زودت سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، خط زجاج خلفي مرتفع، وبها باب صندوق شبه عمودي، وتحصل الجوانب على أسطح بسيطة، وبها أقواس عجلات بارزة، وبها عجلات كبيرة بتصميم انسيابي يساعد على خفض مقاومة الهواء.

سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية الجديدة

ويختلف هذا التوجه عن تصاميم الكروس أوفر الكوبيه المنتشرة حالياً، حيث حافظت هوندا على نسب أكثر تقليدية لسيارات الـ SUV ، بما يسمح أيضاً بتوفير مساحة داخلية أفضل.

وتعتمد هوندا 0 ألفا الكهربائية علي تصميم بسيط للإضاءة مع وحدات LED نحيفة، وبها ملامح تتوافق مع لغة التصميم التي تطورها هوندا لموديلاتها الكهربائية الجديدة.

سعر هوندا 0 ألفا الكهربائية

سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 62 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 97 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

بدأ المؤسس سويتشيرو هوندا بإنشاء "معهد هوندا للأبحاث التقنية" عام 1946 لصناعة محركات الدراجات النارية، قبل تحويلها إلى شركة رسمية عام 1948.

سيارة هوندا 0 ألفا الكهربائية الجديدة

وفي عام 1959 حققت الشركة نجاح عالمي كبير بدراجة "سوبر كاب" في أغسطس من عام 1958، وأصبحت أكبر مصنع للدراجات النارية في العالم بحلول عام 1959، وانتقلت هوندا من تصنيع الدراجات والمحركات المساعدة إلى إنتاج السيارات لتصبح إحدى أبرز علامات السيارات اليابانية.