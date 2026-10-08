فتاوى تشغل الأذهان | هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟ .. حكم عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي ..وهل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز جمع نذرين ففي ذبيحة واحدة؟

هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي؟

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

هل يجوز جمع نذرين ففي ذبيحة واحدة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.

وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.

وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.

وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.

وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟

تعد صلاة الضحى من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وحث المسلمين على المحافظة عليها لما لها من فضل وأجر، ويكثر السؤال حول آخر وقت يمكن فيه أداء هذه الصلاة، خاصة مع اقتراب موعد صلاة الظهر.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة، موضحًا أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ويستمر إلى الوقت الذي يسبق أذان الظهر، موضحًا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، وقيل اثنتا عشرة ركعة.

وأكد أمين الفتوى أنه لا حرج في أداء صلاة الضحى قبل الظهر بنصف ساعة أو ربع ساعة، لكن لا يصح أداؤها قبل أذان الظهر مباشرة بخمس دقائق، لأن هذه الفترة تدخل ضمن الأوقات التي يكره فيها الصلاة.

هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي؟

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر اليومي للدار، موضحًا أن هناك فرقًا بين هبة ثواب العمرة وبين أداء العمرة نيابة عن شخص آخر.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمسلم بعد أداء العمرة أن يهب ثوابها لأكثر من شخص، فيمكنه أن ينوي أن يكون ثواب العمرة التي أداها لأبيه وشقيقه معًا، مشيرًا إلى أن هبة الثواب تختلف عن أداء المناسك نيابة عن أكثر من شخص.

وأضاف أن أداء العمرة عن شخصين في عمرة واحدة لا يصح، فإذا أراد المسلم الاعتمار عن والده ثم عن شقيقه، فعليه أن يؤدي عمرة مستقلة عن كل واحد منهما.

وبيّن أنه في هذه الحالة يذهب المعتمر إلى الميقات ويحرم وينوي أداء العمرة عن والده، ثم بعد إتمام مناسكها، يخرج إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من جديد، وينوي العمرة عن شقيقه.