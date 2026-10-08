قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الشراكة مع كوريا انطلاقة جديدة.. والنيل مسألة وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر بعدة مقذوفات.. وإصابات في صفوف الطاقم
رئيس الوفد لـ وزير المالية الإسرائيلي: سيناء لم ولن تكون مجالًا لأحلام التوسع
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان | هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟ .. حكم عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي ..وهل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان
عبد الرحمن محمد

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز جمع نذرين ففي ذبيحة واحدة؟ 

هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي؟ 

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟ 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

هل يجوز جمع نذرين ففي ذبيحة واحدة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.

وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.

وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.

وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.

وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق؟ 

 تعد صلاة الضحى من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها، وحث المسلمين على المحافظة عليها لما لها من فضل وأجر، ويكثر السؤال حول آخر وقت يمكن فيه أداء هذه الصلاة، خاصة مع اقتراب موعد صلاة الظهر.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم أداء صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة، موضحًا أن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة، ويستمر إلى الوقت الذي يسبق أذان الظهر، موضحًا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، وقيل اثنتا عشرة ركعة.

وأكد أمين الفتوى أنه لا حرج في أداء صلاة الضحى قبل الظهر بنصف ساعة أو ربع ساعة، لكن لا يصح أداؤها قبل أذان الظهر مباشرة بخمس دقائق، لأن هذه الفترة تدخل ضمن الأوقات التي يكره فيها الصلاة.

هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أبي وأخي؟ 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر اليومي للدار، موضحًا أن هناك فرقًا بين هبة ثواب العمرة وبين أداء العمرة نيابة عن شخص آخر.

وأوضح أمين الفتوى أنه يجوز للمسلم بعد أداء العمرة أن يهب ثوابها لأكثر من شخص، فيمكنه أن ينوي أن يكون ثواب العمرة التي أداها لأبيه وشقيقه معًا، مشيرًا إلى أن هبة الثواب تختلف عن أداء المناسك نيابة عن أكثر من شخص.

وأضاف أن أداء العمرة عن شخصين في عمرة واحدة لا يصح، فإذا أراد المسلم الاعتمار عن والده ثم عن شقيقه، فعليه أن يؤدي عمرة مستقلة عن كل واحد منهما.

وبيّن أنه في هذه الحالة يذهب المعتمر إلى الميقات ويحرم وينوي أداء العمرة عن والده، ثم بعد إتمام مناسكها، يخرج إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من جديد، وينوي العمرة عن شقيقه.

فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد