لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإستغلال بعض أفراد أسرتها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق أرباح مادية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورة ومرافقيها (3 سيدات - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) ، وضُبط بحوزتهم (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهم البث المباشر عبر صفحتهم بمواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهم لتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

