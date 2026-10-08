نائب محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تقنين أراضي الدولة والتصالح بمركز الفرافرة

تابع محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، موقف العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتصالح على مخالفات البناء بمركز الفرافرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع الإدارات المعنية بالمركز، بحضور الأستاذ سلامة علي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، ومسؤولي الإدارات المختصة.



نسب الإنجاز ومعدلات الأداء

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع نسب الإنجاز ومعدلات الأداء في استكمال المستندات ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات، والعمل على تذليل كافة المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه سير العمل.

ووجّه «كجك» بسرعة البت في الطلبات المستوفاة، واستكمال إجراءات تسليم العقود للمواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين وغير الجادين، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.