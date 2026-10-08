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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون مع Lufthansa الألمانية لتطوير منظومة إدارة أطقم الطائرات

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة Lufthansa Systems الألمانية، في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون التقني وتطوير منظومة إدارة وتشغيل أطقم الطائرات، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وقع البروتوكول الطيار محمد عليان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ممثلًا عن الشركة القابضة لمصر للطيران.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص مصر للطيران على مواكبة أحدث النظم والحلول التكنولوجية العالمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال الطيران، بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة إدارة أطقم الطائرات، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد عليان أن هذا التعاون يعكس حرص مصر للطيران على الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجال الطيران، بما يسهم في تعزيز مرونة العمليات التشغيلية وتحقيق طفرة في الأداء، وأضاف عليان أن الشراكة مع شركة Lufthansa Systems تأتي في ضوء ما تتمتع به من خبرات وحلول تقنية متقدمة في هذا المجال لتؤكد حرص مصر للطيران على الارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات.

لوفهتانزا مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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