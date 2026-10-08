القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر مقاطع فيديو خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ،وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









