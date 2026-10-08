طقس سيئ في وسط وشمال إيطاليا مصحوب بعواصف رعدية وإصدار تحذير جوي

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هدت العديد من المدن بوسط وشمال إيطاليا موجة من الطقس السيئ مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية خلال الساعات الماضية في حالات سقوط أشجار واقتلاع الرياح أسطح منازل وإجلاء عائلات ببعض المناطق.

ونفذت غرفة عمليات إدارة إطفاء روما، نحو 120 عملية إطفاء خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الأمطار والرياح العاتية التي تسببت في سقوط الأشجار وأعمدة الهاتف وتأثرت حركة المرور حيث أغلقت بعض الطرق مع إجراء تعديلات مرورية.

وقرر بعض رؤساء البلديات إغلاق المدارس كإجراء احترازي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأصدرت إدارة الحماية المدنية، إنذارا جويا، وسيظل الإنذار ساري المفعول حتى الغد بسبب خطر حدوث المزيد من العواصف الرعدية.