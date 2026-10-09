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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا ينمو 4.4% سنويا حتى 2028 مع تراجع التضخم والفقر

البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا ينمو 4.4% سنويا حتى 2028 مع تراجع التضخم والفقر
البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا ينمو 4.4% سنويا حتى 2028 مع تراجع التضخم والفقر
أ ش أ

توقع البنك الدولي، إن يحقق الاقتصاد النيجيري نموا سنوياً بمتوسط 4.4% حتى عام 2028، مع تراجع معدلات التضخم والفقر، شريطة مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العامة.

وشهد اقتصاد الدولة الواقعة غرب إفريقيا ومن أكبر الدول المنتجة للنفط في إفريقيا تحولات هيكلية عميقة منذ عام 2023، حين أطلقت حكومة أبوجا حزمة إصلاحات جريئة أبرزها رفع الدعم عن الوقود.

وأوضح البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن التنمية في نيجيريا، أن الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء دعم البنزين وتعديلات سعر الصرف، أسهمت في تعزيز الإيرادات المتاحة لحكومات الولايات، بما أتاح لها توسيع الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد النيجيري سجل نموا بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.9% في عام 2025، مدفوعا بصورة رئيسية بأداء قطاعي الخدمات والزراعة.

وتوقع البنك الدولي تراجع معدل التضخم في نيجيريا إلى نحو 12% بحلول عام 2028، مقابل قرابة 15% حالياً، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية.

من جانبه، قال وزير المالية ومنسق الشؤون الاقتصادية في نيجيريا، تايوو أوييديلي، خلال فعالية إطلاق التقرير، إن الإصلاحات ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع البلاد على مسار نمو أسرع.

وأضاف أن الاقتصاد النيجيري ينمو بوتيرة تتجاوز نمو السكان، وهو ما قد يسهم في الحد من الفقر إذا استمر هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع فرص العمل.

وذكر البنك الدولي أن إيرادات الدولة النيجيرية ارتفعت بنحو 93% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2023 و2025، لكنه شدد على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم رفع مستويات المعيشة والحد من الفقر.

وشهدت أسعار الوقود في نيجيريا ارتفاعا إلى مستويات قياسية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي تدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، مما يزيد من ضغوط تكلفة المعيشة على حكومة الرئيس بولا تينوبو قبل الانتخابات التي ستجرى في أقل من ستة أشهر.

وقد حدث هذا الارتفاع في الإنتاج حتى مع تشغيل مصفاة دانجوتي، وهي الأكبر في أفريقيا، بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 700 ألف برميل يومياً، مما يسلط الضوء على حدود التكرير المحلي في حماية المستهلكين من الصدمات التي تحدث في سوق النفط العالمية.

ارتفعت أسعار البنزين إلى حوالي 1400 نيرة (1.05 دولار) للتر الواحد في لاجوس وأبوجا هذا الشهر، مقارنةً بحوالي 1200 نيرة في الشهر السابق، بينما وصلت الأسعار في بعض محطات الوقود بشمال نيجيريا إلى 1500 نيرة أما الديزل، فقد ارتفع سعره إلى أكثر من 2000 نيرة للتر الواحد.

البنك الدولي الاقتصاد النيجيري تراجع معدلات التضخم والفقر شريطة مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات تحسين جودة الخدمات العامة

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