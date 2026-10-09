صاصا خلص عليه.. طالب ثانوي يدفع حياته دفاعا عن ابنة خالته.. كواليس جريمة دار السلام

باشرت نيابة دار السلام التحقيقات في واقعة مقتل طالب ثانوي على يد عامل يدعى صاصا بمنطقة دار السلام بسبب دفاع المجني عليه عن ابنة خالته خلال تعرضها لواقعة تحرش ومعاكسة من قبل المتهم.

حبس المتهم 4 أيام

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وصرحت بدفن جثمان الطالب المجني عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به مع التحفظ على كاميرات المراقبة.

كما استمعت النيابة لأطراف المشاجرة وشهود العيان بالشارع، وأمرت بحبس 4 أشخاص آخرين في المشاجرة على ذمة التحقيقات، وعرض المصابين لبيان إصاباتهم التي نتجت عن المشاجرة.

وكشفت تحقيقات النيابة في جريمة دار السلام، أنه حال مرور فتاة بالشارع قام المتهم الرئيسي "صاصا" بمعاكستها والتحرش بها، وبعد تدخل ابن خالتها نشبت مشاجرة ومشادات كلامية.

وتابعت التحقيقات أن المجني عليه طالب الثانوي حضر زوج خالته وتشاجرا مع المتهم ووالده ونجل شقيقه، وجميع الأطراف في المشاجرة مصابون بآلات حادة وجرى التحفظ عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة دار السلام، تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بنطاق القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة شاب لفتاة خلال مرورها بالشارع وتدخل ابن خالتها للدفاع عنها وقيام أحد المتهمين بتسديد طعنة له خلال مشاجرة بينهما.