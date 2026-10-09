مفيش حد حضر.. تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء

أعلن الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد الجمعية يوم 23 أكتوبر الجاري.

وبحسب مصدر، لم يتجاوز عدد الأعضاء الذين سجلوا أسماءهم في كشوف الحضور 50 عضوا، من أصل 1000 عضو يتطلب حضورهم لاكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مناقشة تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام الأربعة نفسها، ومناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن تلك الفترة، فضلًا عن اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية اختيار مراقب حسابات للجمعية العمومية وتقدير أتعابه، إلى جانب بحث تعديل بنود لائحة آداب المهنة المتعلقة بالظهور الإعلامي للأطباء.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.