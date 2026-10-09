نواف سلام: بناء العلاقات اللبنانية السورية على الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما

أكد رئيس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، أهمية بناء العلاقات اللبنانية السورية على أسس من الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما، وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما.

وشدد على أن الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين تشكّل أساساً لتطوير التعاون في مجالات الثقافة والفنون وسائر المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سلام، اليوم الجمعة، لـ وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح؛ بمناسبة مشاركته في افتتاح معرض بيروت العربي والدولي للكتاب، بحضور وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، والقائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع.