تالجو وروسي.. مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة والصعيد

تزايدت معدلات البحث من جانب المسافرين عبر محرك (جوجل)، عن مواعيد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى بقية المحافظات، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.

وتستلزم العديد من القطارات الحجز المسبق من خلال الطرق التي أتاحتها هيئة السكة الحديد، عبر منظومة الحجز الالكترونية.

وتبلغ عدد رحلات القطارات المنطلقة من محطتى مصر وسيدى جابر في الإسكندرية على مدار اليوم إلى جميع المحافظات 31 رحلة يومياً، وفيما يلي مواعيد قيام القطارات 2026 خط «الإسكندرية- القاهرة» للقطارات الروسي، والتالجو، والمكيفة.

مواعيد قيام القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

- قطار رقم 2 روسي: موعد القيام 2.25 صباحًا، الوصول 6.35 صباحًا محطات وقوفه القاهرة

- قطار رقم 2012 ثالثة مكيف: موعد القيام 4.00 صباحاً، الوصول 9.55 صباحاً، لمراكز بورسعيد

- قطار رقم 1008 روسي: موعد القيام 7.25 مساء، الوصول 10.55 مساء.

- قطار رقم 558 مكيف – تحيا مصر موعد القيام 4.10 صباحاً، الوصول 11.10 صباحاً، مراكز بورسعيد

جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم

قطار رقم 1904 مكيف H 1 اكسبريس مكيف، موعد القيام 5.00 صباحاً، الوصول 8.40 صباحاً، مراكز القاهرة

قطار رقم 8 روسى، موعد القيام 5.10 صباحاً، الوصول 9.15 صباحاً، مراكز القاهرة

-قطار رقم 3008 روسى مكيف، موعد القيام 5.45 صباحاً، الوصول 8.30 صباحاً، محافظات القاهرة ولا يقف فى بنها

-قطار رقم 902 مكيف H 1 موعد القيام 6.00 صباحاً، الوصول 9.25 صباحاً، مراكز القاهرة

-قطار رقم 2022 تالجو H1 موعد القيام 7.00 صباحاً، الوصول 9.35 صباحاً، مباشر القاهرة

مواعيد القطارات 2026 من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد

-قطار رقم 158 روسى موعد القيام 7.15 صباحاً، الوصول 10.25 مساء، محافظات الأقصر

-قطار رقم 906 H1 VIP موعد القيام 7.30 صباحا، الوصول 10.05 صباحاً، مباشر القاهرة

-قطار رقم 900 مكيف H1، موعد القيام.8.15 مساء، الوصول 10.20 مساء، محافظات القاهرة

-قطار رقم 3024 روسى مكيف موعد القيام 10 صباحاً، الوصول 12.40 صباحاً،محافظات القاهرة



قطار رقم 912 مكيف H1، موعد القيام 11.00 صباحاً الوصول 13.55 مساء، محافظات ولا يقف فى دمنهور

-قطار رقم 164 روسى موعد القيام 12.00 صباحاً، الوصول 15.15 مساء، محافظات أسوان

-قطار رقم 914 مكيف H1 موعد القيام 13.00 مساء، الوصول 16.20 مساء، مراكز القاهرة

-قطار رقم 2024 تالجو H1، موعد القيام 14.00 مساء، الوصول 16.30 مساء، مراكز القاهرة

-قطار رقم 24 روسى موعد القيام 14.30 مساء، الوصول 18.40 مساء، مراكز القاهرة

-قطار رقم 914 VIP H1، موعد القيام 15.00 مساء، الوصول 17.30 مساء، مباشر القاهرة

-قطار رقم 922 مكيف H1، موعد القيام 15.30 مساء، الوصول 18.30 مساء، محافظات القاهرة

-قطار رقم 196 مكيف تحيا مصر، موعد القيام 15.40 مساء، الوصول 19.35 مساء، اسكندرية الفيوم

-قطار رقم 118 روسى موعد القيام 17.10 مساء، الوصول 22.20 صباحاً، مراكز منوف

قطار رقم 88 مكيف H1، قيام 17.50 ووصل 21.50 محافظات القاهرة أسوان

قطار رقم 928 مكيف H1، قيام 19.00 وصول 21.50 اسكندرية القاهرة

قطار رقم 1008 روسى، قيام 19.35 وصول 23.15 اسكندرية أسوان

قطار رقم 2008 VIP H1، قيام 20.00 وصول 23.00 مباشر القاهرة أسوان

قطار رقم 930 مكيف H1، قيام 20.00 وصول 23.25 محافظات القاهرة

قطار رقم 3006 مكيف روسى قيام 21.45 وصول 00.50 صباحاً اسكندرية القاهرة اسوان

قطار رقم 934 VIP H1، قيام 22.15 وصول 1.15 صباحاً اسكندرية القاهرة الأقصر

قطار رقم 36 روسى قيام 22.25 وصول 00.45 صباحا مراكز لطنطا

قطار رقم 3020 تالته مكيف قيام 23.00 وصول 00.35 طنطا