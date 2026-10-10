سعر الدولار اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. الأخضر يستقر أمام الجنيه

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع انتهاء مواعيد العمل المصرفي بسبب العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تفاوتت أسعار الدولار بين البنوك، وجاءت وفقًا للبيانات الواردة كالتالي:

بنك الإسكندرية: 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول: 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

بيت التمويل الكويتي: 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني QNB: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، عند 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

كما سجلت بنوك الأهلي الكويتي و«نكست» و«سايب» والعربي الإفريقي الدولي نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار نحو 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك، شملت HSBC، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصري الخليجي، وبنكي مصر والأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي.