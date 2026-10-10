قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: المسار الدبلوماسي واحترام القانون الدولي أفضل السبل لمعالجة الأزمات
محمد عادل : الناس فهمت غلط الإحتواء بقمة الأهلي والزمالك والحكم ملهوش ضهر| فيديو وصور
تعليمات جديدة مع بدء تشغيل الأتوبيس الترددي من محطة الإسكندرية الزراعي
هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة
"مقدرش أنافسك".. الرئيس السيسي يمازح رئيس وزراء ماليزيا على الهواء
رئيس وزراء ماليزيا مرحبا بالرئيس السيسي: يسعدني استقبال صديقي العزيز
الشرطة الهندية تعتقل متظاهرين وتفرض طوقًا أمنيًا على دلهي
خطوات رسمية مبسطة.. ​ازاي تغير عداد الكهرباء بقدرة أكبر من بيتك؟
الرئيس السيسي يشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع ماليزيا
الأهلي قبل مباراة القمة.. فرض حالة من السرية على تدريبات الفريق
الرئيس السيسى يشيد بدور الأزهر فى ماليزيا ويدعو الملك إبراهيم لزيارة مصر
لحظات من الرعب.. ضبط سيدة قادت سيارة برعونة ودهست أفراد أسرة بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. الأخضر يستقر أمام الجنيه

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع انتهاء مواعيد العمل المصرفي بسبب العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تفاوتت أسعار الدولار بين البنوك، وجاءت وفقًا للبيانات الواردة كالتالي:

  • بنك الإسكندرية: 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي الأول: 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.
  • بيت التمويل الكويتي: 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.
  • بنك قطر الوطني QNB: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.
  • بنك أبوظبي التجاري: 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك المذكورة، عند 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

كما سجلت بنوك الأهلي الكويتي و«نكست» و«سايب» والعربي الإفريقي الدولي نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار نحو 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك، شملت HSBC، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصري الخليجي، وبنكي مصر والأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

غزة جوع وإبادة ودمار كامل

المنظمة الدولية للهجرة تحذر من شتاء كارثي على مليوني فلسطيني بغزة

غزة جوع وإبادة

100 منظمة دولية تحذر من كارثية ما يحدث في غزة

غزة المدمرة

223 ألف طن من القنابل.. ألبانيزي: دمار غزة يعدل قوة 6 قنابل نووية

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد