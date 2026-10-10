الحبس 5 سنوات عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية وسرقة مشغولاتها الذهبية ومحاولة طردها من مسكنها بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم – مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها (عامل - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية لخلافات عائلية بينهما محدثاً إصابتها المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وقام بالتخلص من الآداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".. ونفى قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها بشأن قيامه بسرقة المصوغات الذهبية للإهتمام بشكواها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.