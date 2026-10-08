45 % من الأطفال يتعرضون للضرب.. عضو المحامين العرب تفجر مفاجأة

أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن الوصف القانوني لقيام المدرس بضرب طالب هو جنحة، وأن قانون العقوبات وقانون الطفل يجرمان ضرب الأطفال من قِبل المدرس ومن قِبل الأب أيضًا.

وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المدرس الذي يقوم بضرب الطالب معرض لعقوبة تصل إلى 3 سنوات حبسًا، وغرامة مالية، وقد تتضاعف العقوبة إذا كان الضرب بعصا.

ولفتت إلى أن ضرب المدرس للطالب بعصا لا يحق للأب التنازل عن القضية، لأن النيابة العامة هنا هي التي تتولى الأمر.

وأشارت إلى أن هناك 45% من الأطفال يتعرضون لعقاب بدني قاسي، بسبب الاعتقاد بأن الضرب وسيلة للتأديب، ولذلك يجب أن نمنع الضرب نهائيًا في تربية الأطفال.